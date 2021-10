Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Zidane dévoile les dessous de son départ !

Publié le 8 octobre 2021 à 20h00 par A.D.

A la fin de la dernière saison, Zinedine Zidane a décidé de plier bagages et de quitter le Real Madrid. Adjoint du Ballon d'Or 98 dans le club merengue, David Bettoni a lâché des précisions sur les dessous de son départ.

Alors qu'il a vécu une saison très difficile au Real Madrid, Zinedine Zidane a décidé d'abandonner le navire. Après avoir tout gagné avec le club merengue, le Ballon d'Or 98 a préféré rendre les armes après un exercice 2020-2021 riche en émotions. Adjoint de Zinedine Zidane au Real Madrid, David Bettoni est revenu sur les dessous de son départ.

«Je le savais depuis longtemps»