Mercato - Barcelone : Une solution enfin trouvée pour Laporta avec Coutinho ?

Publié le 8 octobre 2021 à 19h00 par T.M.

Alors que le FC Barcelone cherche depuis un certain à trouver une porte de sortie pour Philippe Coutinho, Joan Laporta pourrait enfin trouver preneur pour le Brésilien.

En janvier 2018, Philippe Coutinho est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du FC Barcelone. Un statut que le Brésilien n’a toujours pas réussi à confirmer. De retour de blessure, l’ancien de Liverpool est actuellement attendu au tournant. Afin de le mieux le revendre par la suite ? Alors que la situation financière du Barça n’est pas la meilleure, une vente de Coutinho est recherchée depuis plusieurs mois. Toutefois, jusqu’à présent, Joan Laporta n’a jamais réussi à trouver preneur, mais cette situation pourrait bien changer.

« Cela paraît plus réalisable »