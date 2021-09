Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho, transfert... Koeman pose un ultimatum à 20M€ à Laporta !

Publié le 28 septembre 2021 à 19h00 par A.M.

Alors que Joan Laporta imposerait un schéma tactique à Ronald Koeman, ce dernier menacerait de faire de Philippe Coutinho un joueur clé du Barça. Ce qui pourrait coûter cher aux Catalans.

En 2017, le FC Barcelone a récupéré 222M€ grâce au transfert de Neymar vers le PSG. Une partie de cette somme a été réinvestie les jours suivants sur Ousmane Dembélé, avant que Philippe Coutinho ne rejoigne également le Barça lors du mercato d'hiver suivant. Le club blaugrana n'a pas hésité à verser 135M€ à Liverpool pour attirer le Brésilien qui n'a toutefois jamais retrouvé le rendement qu'il avait avec les Reds . Et pourtant, Philippe Coutinho pourrait encore coûter cher au Barça. Ce que Ronald Koeman a très bien compris.

La clause de la discorde