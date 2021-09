Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie forte de Marquinhos sur Lionel Messi !

Publié le 28 septembre 2021 à 16h15 par A.M.

De nouveau invité à commenter l'arrivée de Lionel Messi au PSG, Marquinhos s'enflamme totalement pour la star argentine.

Cela semblait impensable, mais le PSG a encore changé de dimension cet été. Et pour cause, le club de la capitale a recruté Lionel Messi dont le contrat au FC Barcelone n'a pas pu être prolongé à cause des finances du club blaugrana . Par conséquent, le club de la capitale a sauté sur l'occasion pour s'attacher les services de la star argentine, dont les débuts sont plus délicats que prévus. Mais cela n'inquiète pas Marquinhos, convaincu que l'arrivée de Lionel Messi va permettre au PSG de briller.

«Il peut nous aider à arriver à nos objectifs, c'est-à-dire gagner des titres»