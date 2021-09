Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La Juventus prévient Laporta pour Dybala !

Publié le 28 septembre 2021 à 13h00 par A.C.

En fin de contrat avec la Juventus, Paulo Dybala fait partie des joueurs suivis par le FC Barcelone actuellement.

Il fait partie des joueurs régulièrement liés au FC Barcelone. Depuis son explosion au Palermo en 2015, Paulo Dybala intéresse le club catalan, mais la présence de Lionel Messi semble toujours avoir été un obstacle à son arrivée. Désormais, le sextuple Ballon d’Or n’est plus là et la route est donc dégagée pour Dybala, qui pour Joan Laporta pourrait bien être le véritable successeur de Messi. C’est sans compter sur la Juventus, qui n’a aucune intention de voir son numéro 10 filer vers le Barça !

« Avec Paulo nous avons décidé de prendre tout notre temps pour sa prolongation »