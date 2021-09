Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un successeur annoncé de Kylian Mbappé sort du silence !

Publié le 28 septembre 2021 à 13h45 par Th.B.

Annoncé comme potentiel remplaçant de Kylian Mbappé en cas de départ de l’attaquant du PSG, Richarlison a laissé la porte ouverte à un départ d’Everton tout en assurant qu’il serait heureux de continuer à donner « sa vie » pour le club de Liverpool s’il venait à rester.

À la toute fin du dernier mercato estival, moment où Kylian Mbappé était annoncé sur le départ avec l’offre de transfert soumise par le Real Madrid, RMC Sport révélait que le PSG s’intéressait au profil de Richarlison pour le remplacer. D’ailleurs, cette idée aurait été soufflée aux oreilles des dirigeants du PSG par son compatriote Neymar. L’attaquant brésilien d’Everton n’a finalement pas bougé comme son entraîneur Rafael Benitez assurait qu’il n’était pas à vendre. Le10sport.com vous révélait d’ailleurs à la fin du mois d’août qu’aucune discussion n’avait été initiée entre le clan Richarlison, Everton et le PSG pour que cette opération voit le jour. Sous contrat jusqu’en juin 2024 chez les Toffees , Richarlison pourrait-il rejoindre Neymar au PSG alors que le départ de Kylian Mbappé en tant qu’agent libre l’été prochain semble se dessiner ?

«Si un jour je dois partir, cela doit être bon pour moi, mais aussi pour le club»