EXCLU - Mercato : Ça y est, le PSG se prépare à l’après Mbappé…

Publié le 24 août 2021 à 16h16 par Alexis Bernard

Si rien n’a bougé dans le dossier Mbappé, le joueur ne souhaitant toujours pas prolonger, le PSG aborde la dernière semaine du mercato en envisageant toutes les options. Comme celle d’une vente de sa star et l’arrivée d’un autre joueur de très, très gros calibre.

Sept jours. Pas un de plus. Il ne reste plus qu’une semaine au PSG pour « clore » le dossier Mbappé. Et à l’heure où nous écrivons ces lignes, rien n’a bougé. Le Français n’est toujours pas décidé à prolonger son contrat qui se termine en juin 2022. Une situation défavorable pour Paris, qui envisage désormais toutes les options…

Paris attend l’offre du Real Madrid

Selon nos informations, du côté du PSG, l’état-major s’attend à une offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé en dernière semaine du mercato. Pour l’heure, aucune proposition ni même le moindre contact officiel entre les deux clubs. Mais Paris se prépare à recevoir une proposition dans les jours à venir. Et les Qataris l’étudieront. A Doha, l’idée de vendre Kylian Mbappé a fait son chemin. Si une belle offre est transmise par le Real Madrid, elle sera très clairement étudiée. Mais pour l’heure, concrètement, ni Leonardo, ni Nasser Al-Khelaïfi n’a reçu quelconque appel ou signe du Real Madrid.



De son côté, Kylian Mbappé n’est pas fermé à un départ dès cet été. Là encore, tout est entre les mains du Real Madrid. En fonction des agissements madrilènes, le dossier peut aller très vite. Paris le sait et se prépare donc à un possible départ de son joyau tricolore. Et il n’est pas impossible que le successeur de Kylian Mbappé porte le nom de… Robert Lewandowski. Selon nos informations, dimanche dernier, l’agent du buteur polonais était à Paris. Si rien n’a filtré des rendez-vous de Pini Zahavi dans la capitale, Lewandowski est clairement le profil recherché par Paris si jamais Mbappé venait à quitter le nid. D’autant plus que l’attaquant bavarois souhaite quitter le Bayern Munich… Là encore, pas de mouvement concret à notre connaissance. Mais Pini Zahavi a suffisamment de liens avec Paris (c’est lui le principal rouage de la venue de Neymar au PSG) et de puissance pour réaliser ce type de deal dans la dernière semaine du mercato.



Enfin, ces dernières heures, le nom de Richarlison (Everton) a circulé pour succéder à Kylian Mbappé s’il venait à partir. Après renseignement pris, ni le joueur, ni son entourage n’ont été contactés par le PSG.