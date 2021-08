Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a soufflé un nom à Leonardo pour remplacer Mbappé !

Publié le 23 août 2021 à 21h15 par Th.B.

Bien que la volonté première du PSG est de prolonger Kylian Mbappé, un transfert serait à présent une possibilité si une offre jugée suffisante était formulée par le Real Madrid. Et pour le remplacer, Neymar aurait soumis une idée à Leonardo avec Richarlison.

Depuis quelque temps, l’avenir de Kylian Mbappé fait couler beaucoup d’encre dans la presse pour la simple et bonne raison que le champion du monde semble catégoriquement refuser de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’a confié en exclusivité le 13 août dernier, l’arrivée en grande pompe de Lionel Messi à Paris ne change rien à sa situation et surtout à sa décision qui demeure la même. Ce lundi, RMC Sport a donc révélé que le PSG prendrait à présent en considération un potentiel transfert de Kylian Mbappé si le Real Madrid lui proposait une offre suffisamment importante.

Richarlison pour combler le vide laissé par Mbappé ?