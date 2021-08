Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Malgré Messi, l’impasse Mbappé se poursuit…

Publié le 13 août 2021 à 11h55 par Alexis Bernard

La position de Kylian Mbappé n’a pas évolué au sujet d’une prolongation de son contrat avec le PSG. Et l’arrivée de Lionel Messi ne change rien à sa réflexion, pour le moment.

Avec la signature surprise et dantesque de Lionel Messi au PSG, il était permis d’imaginer un revirement de situation pour Kylian Mbappé. En pleine discussion avec Paris pour prolonger, ou non, son contrat, le Français aurait pu se laisser convaincre de rester encore quelques saisons pour évoluer aux côtés du sextuple Ballon d’Or. D’après nos sources, Kylian Mbappé n’a pas avancé d’un pas dans sa réflexion.

Rien ne laisse penser que Mbappé prolongera