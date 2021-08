Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria s'enflamme totalement pour l'arrivée de Messi !

Publié le 13 août 2021 à 10h15 par D.M.

Angel Di Maria s'est prononcé sur l'arrivée de Lionel Messi au PSG et sur la fameuse photo à Ibiza avec le joueur argentin quelques jours avant son départ du FC Barcelone.

Le PSG a frappé un énorme coup sur le marché. Libre depuis son départ du FC Barcelone, Lionel Messi a accepté de rejoindre le PSG au moins jusqu’en 2023. Dans la capitale, le joueur argentin évoluera aux côtés de joueurs qu’il connaît bien comme Neymar, mais aussi Angel Di Maria et Leandro Paredes, ses coéquipiers en sélection argentine. El Fideo s’est d’ailleurs prononcé, ce jeudi, sur l’arrivée de Lionel Messi au PSG.

« Messi ? Je n'en reviens toujours pas »