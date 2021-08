Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict sans appel de cet ancien de QSI sur l’arrivée de Messi !

Publié le 13 août 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que Lionel Messi a été la cerise sur le gâteau d’un mercato estival XXL, Unai Emery estime que le PSG s’est hissé à des hauteurs presque non atteignables pour ses concurrents.

Après plusieurs jours de discussions et de rumeurs étalées dans la presse, Lionel Messi est officiellement devenu un joueur du PSG dans la journée de mardi avant d’être présenté mercredi accompagné du président du Paris Saint-Germain. Lors de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi a confié que pour le moment le PSG n’avait rien gagné avec ce groupe XXL hormis une rencontre de Ligue 1 à Troyes. Mais pour l’ancien coach du club Unai Emery, le PSG pourrait bien avoir bâti un effectif imprenable.

« Ils mettent la touche finale pour former une équipe imbattable »