Mercato - PSG : Messi à Paris ? Les anciens du PSG hallucinent !

Publié le 13 août 2021 à 3h00 par A.M.

Alors que le PSG a réussi à attirer Lionel Messi, plusieurs anciens joueurs du club parisien affichent leur joie et leur enthousiasme.

Le PSG a donc réussi l'une des opérations les plus incroyables de l'histoire en s'attachant les services de Lionel Messi. La star argentine a débarqué à Paris, et plusieurs anciens joueurs du club sont impressionnés. A l'image de Guillaume Hoarau. « Le Paris Saint-Germain est devenu une multinationale. Je suis vraiment heureux parce que c’est le PSG, c’est la capitale, c’est la grande ville de France, donc il fallait avoir ce genre de club. J’ai cru comprendre qu’il y avait d’autres grands européens qui commençaient à grincer des dents, mais c’est le foot, c’est au tour du PSG. Maintenant, on a mis Paris au milieu de la carte mondiale et tout le monde va avoir le sniper sur les prestations du PSG mais c’est de bonne guerre ! », assure l'ancien attaquant du PSG à RMC .

Les anciens Parisiens s'enflamment pour Messi