Mercato - PSG : Kylian Mbappé sort enfin du silence pour Messi !

Publié le 12 août 2021 à 14h45 par H.G. mis à jour le 12 août 2021 à 14h50

Alors que beaucoup reprochaient à Kylian Mbappé de ne toujours pas avoir communiqué au sujet de l’arrivée de Lionel Messi, cela est maintenant chose faite !

Le PSG a frappé l’un des plus gros coups de l’histoire du football cette semaine en s’attachant les services de Lionel Messi. Libre depuis la fin de son contrat au FC Barcelone et l’annonce sa non-prolongation il y a une semaine, l’international argentin a ainsi paraphé un contrat de deux ans assorti d’une option pour une année supplémentaire. Tous les joueurs parisiens se sont depuis réjouis de la venue de La Pulga … sauf Kylian Mbappé. L’international français était en effet resté muet, chose qui a provoqué la colère de certains supporters et un emballement chez certains médias espagnols.

« Légende »

Mais finalement, la communication de Kylian Mbappé sur le sujet s’est enfin produite ce jeudi après-midi. En effet, l’international français a publié sur ses réseaux sociaux quatre photos de sa rencontre avec Lionel Messi ce jour au centre d’entraînement du PSG, écrivant en anglais en guise de commentaire « Bienvenue à Paris Leo ». Et il en s’est pas arrêté en si bon chemin puisqu’il a aussi partagé sa propre publication Instagram dans sa story en l’accompagne du mot « Légende » et d’un émotionne représentant une couronne. Bref, peut-être que Kylian Mbappé attendait simplement sa rencontre avec Lionel Messi pour communiquer de belle manière sur sa venue. Au moins, la polémique va maintenant pouvoir prendre fin.