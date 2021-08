Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut remercier Neymar pour Lionel Messi !

Publié le 12 août 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors que le Paris Saint-Germain a officiellement enregistré l’arrivée de Lionel Messi ce mardi, le club de la capitale devrait aussi cela à Neymar.

C’est un coup historique qu’a réalisé le PSG cette semaine. Profitant du départ de Lionel Messi du FC Barcelone au terme de son contrat que ne pouvait pas prolonger le club catalan en raison de ses finances dans le rouge, le club de la capitale a réussi à s’attacher les services de l’international argentin. Le sextuple lauréat du Ballon d’Or a ainsi paraphé un contrat de deux ans assorti d’une option pour une année supplémentaire et d’un salaire de 41 M€/an net selon les informations du Parisien . Ce faisant, le PSG s’est renforcé sportivement et marketingement, mais il a aussi accompli le plus grand souhait de Neymar. En effet, depuis des années, l’ancien joueur de Santos n’avait jamais caché son envie de rejouer aux côtés de celui qu’il avait côtoyé au FC Barcelone entre 2013 et 2017.

Le PSG a réussi là où le FC Barcelone a échoué