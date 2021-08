Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar s’enflamme totalement pour ses retrouvailles avec Messi !

Publié le 12 août 2021 à 8h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi est officiellement un joueur du PSG, Neymar semble clairement être le plus heureux des hommes.

On peine encore à réaliser pleinement le coup historique réalisé par le PSG sur le marché des transferts. Lionel Messi, le sextuple Ballon d’Or et homme providentiel du FC Barcelone depuis plus de dix ans, a rejoint les pensionnaires du Parc des Princes ce mardi en paraphant un contrat de deux ans assorti d’une année supplémentaire en option. Paris a ainsi profité de son départ libre du Barça, qui n’était tout simplement pas en mesure de le prolonger du fait de ses finances dans le rouge. Et s’il y a bien un joueur du PSG qui est ravi de cette opération réalisée par le club francilien avec Lionel Messi, c’est clairement Neymar.

« Je t'ai dit qu'on jouerait encore ensemble »

Il faut dire que l’international brésilien n’avait jamais caché son envie de rejouer aux côtés de celui qu’on surnomme La Pulga . Les deux hommes se sont côtoyés entre 2013 et 2017 au FC Barcelone, et ils vont donc maintenant refaire équipe à Paris, au moins jusqu’en 2023. Cela a de quoi ravir Neymar, lui qui ne cache clairement pas sa joie sur les réseaux sociaux. D’abord en commentant la publication Instagram de Lionel Messi où il brandit le maillot du PSG, en écrivant en espagnol : « Je t'ai dit qu'on jouerait encore ensemble ». Puis en postant dans sa story Instagram un montage de la fameuse photo prise à Ibiza dernièrement avec Lionel Messi, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Marco Verratti et lui-même. Sur ce montage, leurs habits civils ont été remplacés par des maillots du PSG, ce qui fait écrire à Neymar : « Oui, maintenant la photo est bonne ».