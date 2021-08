Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Ramos… Le PSG se met en quatre pour Messi !

Publié le 12 août 2021 à 5h15 par Th.B.

Ayant été habitué pendant plus de 20 ans à la vie catalane, Lionel Messi a été accueilli comme il se doit par Leonardo et Sergio Ramos au PSG. Explications.

Nouveau joyau du PSG qui enflammera les pelouses européennes cette saison aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé, Lionel Messi a été très bien accueilli par ses nouveaux supporters et par ses dirigeants qui l’ont mis à l’aise d’après El País avec un discours fort de Leonardo sur la vie parisienne et le football au PSG. « C'est une ville de fromage, de nourriture, d'art et de culture. Pour les sports, le rugby. La dernière chose est le football. Ici, vous perdez trois matchs et personne ne vous arrête dans la rue pour vous insulter. Vous et votre famille vous adapterez sans problème ». Voici le message que le directeur sportif du PSG aurait livré à Messi et à ses proches selon le média ibérique qui ajoute que Leonardo chercherait un domicile pour le clan Messi ainsi qu’une école pour ses enfants.

Leonardo et Ramos aident Messi pour son adaptation