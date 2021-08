Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La déclaration surréaliste de Leonardo à Lionel Messi pour son arrivée à Paris !

Publié le 11 août 2021 à 21h45 par Th.B.

Alors qu’il était en quête d’un nouveau club après son départ surprise du FC Barcelone, Lionel Messi pourrait avoir été convaincu de venir au PSG grâce à une déclaration surprenante de Leonardo.

Directeur sportif du PSG, Leonardo a pu boucler avec l’aide de Nasser Al-Khelaïfi et des propriétaires du club de la capitale la venue de Lionel Messi. Hormis les discours que Mauricio Pochettino, de Sergio Ramos ou encore de Neymar auraient pesé dans la décision finale du sextuple Ballon d’or de rejoindre le PSG, le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait vendu la vie parisienne et le calme autour du PSG afin de convaincre la famille Messi de venir à Paris plutôt qu'à se rendre ailleurs.

« Ici, vous perdez trois matchs et personne ne vous arrête dans la rue pour vous insulter »