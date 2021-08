Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi à l'origine d'une révolution... au Parc des Princes ?

Publié le 11 août 2021 à 18h15 par A.M.

Alors que le PSG vient de s'attacher les services de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi espère trouver un accord pour l'agrandissement du Parc des Princes.

Déjà bien fourni en stars, le PSG a décidé de frapper encore plus fort puisqu'après Sergio Ramos, c'est Lionel Messi qui a été recruté. Une arrivée qui devrait boosté les revenus marketing du club de la capitale et qui va également affoler la billetterie du Parc des Princes. Les supporters et les fans de football vont se précipiter pour voir évoluer La Pulga aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. L'enceinte mythique du PSG risque donc rapidement d'être un peu trop petite pour accueillir toutes les demandes. Une situation qui pousse Nasser Al-Khelaïfi à avoir des ambitions colossales... pour agrandir le Parc des Princes qui peut recevoir 45 000 spectateurs actuellement.

«On a besoin d'agrandir le Parc des Princes»