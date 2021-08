Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La révélation d'Al-Khelaïfi sur l'arrivée de Lionel Messi !

Publié le 11 août 2021 à 15h10 par A.D.

Ce mardi soir, le PSG a officialisé la signature de Lionel Messi. Comme l'a expliqué Nasser Al-Khelaïfi, l'arrivée de La Pulga a été facile à boucler.

Ce jeudi soir, le FC Barcelone a annoncé que Lionel Messi n'allait pas prolonger. Dès l'annonce du Barça, Leonardo s'est mis au travail pour s'attacher les services de La Pulga . Et en seulement cinq jours, le directeur sportif du PSG est parvenu à boucler l'arrivée de Lionel Messi. Alors qu'il a présenté son nouveau numéro 30 ce mercredi matin, Nasser Al-Khelaïfi a accordé une interview à France 2 dans la foulée. Lors de cet entretien, le président du PSG s'est livré sur les dessous de l'arrivée de Lionel Messi au PSG. Et à en croire Nasser Al-Khelaïfi, signer La Pulga a été une tâche très simple pour le club parisien.

«Ça a été rapide, facile, Lionel Messi voulait jouer au PSG»