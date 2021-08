Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gérard Lopez interpelle Al-Khelaïfi après Messi !

Publié le 11 août 2021 à 14h50 par A.D.

Ce mardi soir, le PSG a réalisé un coup extraordinaire en officialisant l'arrivée de Lionel Messi. Actuel président des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez a tenu à féliciter son homologue parisien Nasser Al-Khelaïfi.