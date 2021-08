Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme message de Lionel Messi pour les supporters du PSG !

Publié le 11 août 2021 à 14h45 par La rédaction

Pendant sa présentation officielle ce mercredi, Lionel Messi a tenu à remercier les supporters parisiens qui l’ont accueilli la veille lors de son arrivée dans la capitale.

C’est fait, Lionel Messi est un joueur du PSG. Ce mercredi, le sextuple Ballon d’Or a été présenté officiellement devant la presse, et il a pu faire un petit passage devant les supporters amassés devant le Parc des Princes. Mais la vraie ferveur parisienne, Messi a pu la découvrir ce mardi en arrivant au Bourget. Ce que l’Argentin n’a pas manqué de souligner lors de son passage en conférence de presse.

« Ça a été la folie à mon arrivée »