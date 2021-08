Foot - Mercato - PSG

Mercato : Avec Lionel Messi, le PSG tient sa Joconde !

Publié le 11 août 2021 à 10h15 par La rédaction

Après son officialisation tardive ce mardi, Lionel Messi a vu une multitude de vidéos s’enchaîner le présentant sous les couleurs parisiennes. La dernière en date le présente en Joconde.

Il y aura eu l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic, celle de David Beckham, celles de Neymar et Kylian Mbappé, et désormais celle de Lionel Messi. A chaque fois, le PSG a réussi à passer un niveau en attirant un joueur toujours plus grand, plus talentueux. Cette fois-ci, il sera impossible de faire mieux puisque le PSG a pris le seul joueur de l’histoire à avoir remporté six Ballon d'Or. Donc pour sa présentation, Paris voit les choses en grand. Très grand.

Lionel Messi, une nouvelle Joconde à Paris

Après avoir publié plusieurs vidéos, le PSG a officialisé son arrivée mardi, en fin de soirée. Et ce mercredi, une petite heure avant sa conférence de presse, une nouvelle vidéo est sortie, identifiant Lionel Messi à la Joconde, le plus célèbre tableau du monde exposé au Louvre. Encore une fois, le PSG a mis les petits plats dans les grands afin d’épater le monde entier et de présenter au mieux son nouvel artiste. Les supporters parisiens peuvent remercier Leonardo... de Vinci.