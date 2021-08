Foot - Mercato - PSG

Mercato : Messi fait déjà exploser les compteurs du PSG !

Publié le 11 août 2021 à 9h15 par La rédaction

Fraichement officialisé au PSG, Lionel Messi ne s’est pas encore entraîné, mais il a déjà eu le temps de faire grimper le nombre d’abonnés du club parisien sur Instagram.

Déjà auteur d’un mercato XXL, Leonardo vient d’apporter une touche supplémentaire de magie à l’effectif parisien en recrutant Lionel Messi. A Barcelone depuis ses 13 ans, l’Argentin ne pensait pas un jour quitter la Catalogne. Mais à cause d’une gestion douteuse du club culé, Messi n’a eu d’autre choix que de s’envoler pour d’autres cieux. Paris devient donc sa nouvelle maison et le Parc des Princes son nouveau jardin. Et en attendant d’exploser son compteur buts, Lionel Messi fait grimper les compteurs sur… les réseaux sociaux.

Près de 3M d’abonnés supplémentaires en un jour