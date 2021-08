Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça doit changer ses plans à cause… de Messi ?

Publié le 11 août 2021 à 6h00 par Th.B.

Le FC Barcelone a été contraint de laisser partir Lionel Messi au PSG, faute de moyens financiers nécessaires pour prolonger son contrat. De quoi changer la donne pour la fin du mercato estival.

Ce mercato estival aura sonné le glas d’une aventure longue de 21 ans entre Lionel Messi et le FC Barcelone. Arrivé comme un gamin à la Masia , celui qui a rapidement été surnommé La Pulga a brillé au Barça , jusqu’à atteindre le rôle de légende du club culé. En raison notamment du plafond salarial instauré en Liga et de l’incapacité du FC Barcelone à lui faire signer un nouveau contrat au vu des finances du club, le départ de Lionel Messi a été rendu public jeudi soir et son arrivée au PSG l’a été ce mardi.

Le départ de Messi, les blessures… le Barça en quête d’un nouveau buteur !