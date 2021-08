Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un cadre de Puel se voit déjà loin des Verts !

Publié le 11 août 2021 à 2h45 par A.M.

Milieu de terrain de l'ASSE, Zaydou Youssouf ne cache pas sa volonté de jouer en Premier League dans l'avenir.

Recruté en 2019 par l'AS Saint-Etienne, Zaydou Youssouf est un élément important dans l'entrejeu des Verts. Titulaire lors de la première journée de Ligue 1 contre Lorient (1-1), l'ancien Bordelais est un cadre de Claude Puel. Mais alors que son contrat à l'ASSE court jusqu'en juin 2023, Zaydou Youssouf ne cache pas ses envies d'ailleurs, notamment pour découvrir un autre championnat.

«Jouer en Premier League est un objectif»