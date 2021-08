Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Énorme condition posée pour cette pépite de Ligue 2 !

Publié le 10 août 2021 à 18h10 par Th.B.

Alors que le Bayern Munich semblerait être l’heureux élu dans la course à la signature d’Amine Adli, le club bavarois serait dans l’obligation de vendre en amont. De quoi relancer l’OM dans ce dossier ?

Amine Adli (18 ans) pourrait snober l’OM qui aurait tenté par deux fois sa chance auprès du Toulouse FC l’hiver dernier et au mois de juin. En effet comme RMC Sport et Sky Deutschland l’ont confié lundi, le Bayern Munich mènerait la danse dans cette opération qui pourrait se boucler grâce à une indemnité de transfert avoisinant les 10M€ d’après le média allemand. L’OM serait hors course, mais pourrait cependant avoir une fenêtre de tir au vu de la position adoptée par le Bayern Munich dans ce dossier.

Le Bayern contraint de vendre avant le transfert d’Adli