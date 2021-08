Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour cette pépite de Ligue 2, c’est terminé !

Publié le 9 août 2021 à 16h10 par Th.B.

Alors que l’OM suivrait depuis un moment l’évolution de la situation d’Amine Adli, la pépite du Toulouse FC aimerait signer au Bayern Munich et le club bavarois pourrait faire une jolie affaire pour moins de 10M€.

Cela fait à présent plusieurs mois que Pablo Longoria se serait lancé sur les traces d’Amine Adli. D’ailleurs, comme Foot Mercato l’a un temps révélé, le président de l’OM, qui était alors simplement directeur sportif du club phocéen, aurait approché le clan Adli au cours du dernier mercato hivernal. Depuis, la cote du milieu offensif du Toulouse FC qui a d’ailleurs été élu meilleur joueur de Ligue 2 a flambé sur le marché. Au point d’attirer les plus grands noms dont le Bayern Munich. RMC Sport a confié ce lundi que le champion d’Allemagne tenait la corde dans ce dossier et avait même un plan sur le long terme pour Adli. La tendance se confirmerait.

Le Bayern bien dans le coup pour Adli pour moins de 10M€ ?