Mercato - PSG : Lionel Messi arrive à Paris !

Publié le 9 août 2021 à 13h45 par A.M.

Annoncé proche du PSG, Lionel Messi serait plus proche que jamais du club de la capitale. Son arrivée à Paris est imminente.

Depuis plusieurs jours, Lionel Messi est au cœur de l'actualité. Et pour cause, la star argentine n'a pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone et se retrouve donc sans club. Ces dernières heures, le PSG est en pole position pour accueillir la star argentin. Et cela ne fait désormais plus aucun doute. Lionel Messi sera bien un joueur du PSG cette saison. Son arrivée à Paris est même désormais une question de minutes.

Le dénouement est proche pour Messi au PSG