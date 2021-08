Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme message du clan Messi après son départ de Barcelone…

Publié le 9 août 2021 à 13h15 par Th.B.

Compagne de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo a livré un vibrant message sur son compte Instagram dans la foulée du départ de son mari du FC Barcelone et à quelques heures de sa potentielle signature au PSG.

Dans les prochaines heures, Lionel Messi pourrait bien officiellement troquer la tunique blaugrana pour la rouge et bleue du PSG. En effet, ne pouvant plus prolonger son contrat qui a expiré le 30 juin dernier au FC Barcelone depuis quelques jours, Messi prendrait sérieusement la direction du PSG à en croire plusieurs médias dont le10sport.com qui vous a révélé vendredi dernier l’offre salariale transmise par le PSG au clan Messi. Et alors qu’il ne resterait plus que quelques détails à régler, Lionel Messi a déjà fait ses adieux dimanche en conférence de presse au FC Barcelone. Et sa femme en a fait de même par l’intermédiaire des réseaux sociaux.

« Comme il est difficile de résumer en quelques lignes toutes ces années vécues ! »