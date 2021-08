Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a reçu une énorme aide pour Lionel Messi !

Publié le 9 août 2021 à 11h45 par A.M.

Alors que Lionel Messi s'apprête à débarquer au PSG, le Gouvernement français aurait en partie aidé le club de la capitale à boucler ce dossier.

Un coup légendaire se prépare au PSG. Quatre ans après avoir bouclé le transfert de Neymar, le club de la capitale pourrait frapper encore plus fort en attirant Lionel Messi. Le sextuple Ballon d'Or n'a en effet pas prolongé son contrat au FC Barcelone et se dirige vers Paris. Son arrivée au PSG devrait d'ailleurs être officialisée dans les prochaines heures. Comme révélé par le10sport.com, Lionel Messi devrait toucher environ 25M€ par un an. Un salaire colossal qui s'ajoute à ceux de Neymar et Kylian Mbappé. Mais le PSG a reçu une aide précieuse.

Le Gouvernement français aide le PSG