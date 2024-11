Après les scandales, Mbappé sort du silence !

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé s’offre un bol d’air frais. Après deux mois très compliqués, marqués notamment par plusieurs scandales, le numéro 9 du Real Madrid a retrouvé le chemin des filets face à Leganés. Il en est désormais à 7 buts en 13 matchs de Liga et après la rencontre, il a exprimé son ressenti.

En octobre, Kylian Mbappé était blessé et avait demandé à ne pas être présent au rassemblement des Bleus. Pourtant, il avait joué avec le Real Madrid mais c’est surtout sa virée suédoise qui a été remarquée, lui qui est toujours accusé de viol de la part de la presse locale. Sur les sept derniers matchs, il avait marqué qu’un seul but et attendait avec impatience de refaire trembler les filets.

Mbappé buteur face à Leganés

Lors de la 14ème journée de Liga, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse du promu Leganés. Deux semaines après la victoire 4-0 face à Osasuna, le Real Madrid s’est à nouveau imposé sur un score large en battant leur voisin de banlieue sur le score de 3-0. Kylian Mbappé a marqué, tout comme Fede Valverde et Jude Bellingham. Un but qui pourrait en appeler d’autres pour Kylian Mbappé.

«Je suis bien physiquement»

Après la rencontre, Kylian Mbappé s'est exprimé sur son match et son efficacité retrouvée : « J’ai bien démarré, avec du rythme et dans une position différente. Je peux évoluer à différents postes et je jouerai en donnant le maximum. C’est l’histoire de ma carrière : jouer à droite, dans l’axe, à gauche… Je veux surtout bien jouer et marquer beaucoup de buts. Je me suis bien entraîné ces dernières semaines avec les jeunes de la Castilla. Ça m’a fait du bien de courir avec eux, de m’entraîner. Et cela s’est vu aujourd’hui. Je suis bien physiquement ! » Il faudra désormais le montrer en Ligue des Champions dès mercredi face à Liverpool.