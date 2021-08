Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Barcelone, ça chauffe pour Lionel Messi !

Publié le 9 août 2021 à 11h10 par Th.B.

Alors qu’il semble toujours se trouver à son domicile à Barcelone, Lionel Messi étudierait plusieurs options pour son avenir, mais garderait particulièrement celle du PSG à l’esprit.

Depuis jeudi soir et l’annonce du FC Barcelone de son incapacité à prolonger le contrat de Lionel Messi et de ce fait, à le conserver, le PSG fait figure de grand favori dans la course à la signature du sextuple Ballon d’or. En effet, Manchester City a finalement officialisé la venue de Jack Grealish dans la foulée et travaillerait d’arrache-pied afin d’en faire de même avec Harry Kane. Cependant, d’autres options sembleraient être toujours à disposition de Messi. Information qui a été confirmée par la presse anglaise.

Une offre du PSG pour un salaire annuel de 25M€, mais…