Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Messi !

Publié le 9 août 2021 à 9h45 par Th.B. mis à jour le 9 août 2021 à 9h46

Alors qu’il semble appelé à s’engager en faveur du PSG, Lionel Messi intéresserait toujours deux cadors européens, à savoir Tottenham et l’Atletico de Madrid.

Le PSG serait sur le point de boucler le gros coup tant attendu par les propriétaires qataris depuis le rachat du club de la capitale en 2011. En effet, le rêve de QSI se nommerait soit Cristiano Ronaldo soit Lionel Messi. Et il serait sur le point de se réaliser. Vendredi dernier, le10sport.com vous confiait que les dirigeants du PSG étaient très confiants quant à la venue de Messi pour un salaire annuel de 25M€. Cependant, une menace en provenance d’Angleterre serait toujours à signaler et plus particulièrement de Londres.

Tottenham et l’Atletico de Madrid sur Messi ?