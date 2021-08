Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a pris une grande décision dans le dossier Pogba…

Publié le 9 août 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que Lionel Messi approcherait du PSG, les dirigeants parisiens reporteraient le dossier Paul Pogba à l’année prochaine. Cependant, dans l’esprit du champion du monde, tout pourrait changer. Explications…

Depuis 2011 et le rachat du PSG par QSI, le rêve des propriétaires qataris aurait été de mettre à terme la main sur l’une des deux grandes superstars du football mondial à savoir Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Et ce souhait serait sur le point de se réaliser avec le sextuple Ballon d’or. En effet, alors que le FC Barcelone n’était pas en mesure de prolonger son contrat pour des raisons financières, Messi est sans club depuis jeudi soir et pourrait rebondir au PSG avec qui il se serait déjà mis d’accord sur le bases d’un contrat selon The Athletic. Ce qui aurait une grosse incidence sur le feuilleton Paul Pogba.

Tout est relancé pour Pogba…