Mercato - PSG : Les dessous du contrat de Messi déjà révélés !

Publié le 9 août 2021 à 5h45 par Th.B.

Libre de s’engager avec le club de son choix, Lionel Messi aurait choisi le PSG où ses revenus seraient déjà connus de tous.

Alors qu’il n’est officiellement un joueur du FC Barcelone comme le communiqué du club l’a révélé jeudi soir, le président Joan Laporta vendredi et le principal intéressé dimanche au cours d’une conférence de presse au Camp Nou, Lionel Messi semble à présent plus que jamais proche de s’engager en faveur du PSG. Ces derniers jours, le Paris Saint-Germain s’est mué comme étant l’option la plus probable pour le sextuple Ballon d’or, et un accord sur le contrat entre le PSG et le clan Messi serait quasiment bouclé.

Un contrat de 2 saisons avec une autre en option pour 25M€ à l’année et une prime à 25M€ !