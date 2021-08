Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tient son ultime argument pour Kylian Mbappé !

Publié le 8 août 2021 à 12h10 par La rédaction

Alors que Lionel Messi serait en route pour rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochains jours, cette arrivée majeure pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de Kylian Mbappé au PSG.

L'incroyable retournement de situation dans le dossier Lionel Messi pourrait bien modifier le mercato du PSG. L'Argentin va donc quitter le FC Barcelone en raison des problèmes économiques du club culé. Joan Laporta a annoncé jeudi que le Barça est dans l'incapacité de prolonger la Pulga. Messi devrait alors prendre la direction du PSG. De son côté, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé avec Paris, alors que son contrat expire en 2022. Mais tout pourrait se résoudre grâce au sextuple Ballon d'Or...

Messi pour convaincre Mbappé ?