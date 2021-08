Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le contrat XXL de Lionel Messi est révélé !

Publié le 8 août 2021 à 9h15 par T.M.

Alors que la signature de Lionel Messi au PSG est attendue très prochainement, son contrat avec le club de la capitale serait déjà connu.

Finalement, on devrait donc bien avoir le droit à des retrouvailles entre Lionel Messi et Neymar. Le joueur du PSG en rêvait, il ne s’en était pas caché, et cela devrait prochainement se réaliser. En effet, l’Argentin ne prolongera finalement pas avec le FC Barcelone et étant actuellement libre, c’est du côté de la capitale française qu’il devrait se poser. Alors que les confirmations ne cessent d’arriver à propos de l’énorme coup réaliser par le PSG avec Messi, pour rafler la mise, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n’ont pas hésité à sortir le chéquier.

Un salaire annuel de 25M€ !