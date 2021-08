Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouvel indice très clair sur l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 8 août 2021 à 9h10 par T.M.

Rien n’est encore officiel pour Lionel Messi au PSG, mais les derniers éléments indiquent clairement que l’Argentin se prépare à débarquer dans la capitale française.

Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir quand Lionel Messi prolongera au FC Barcelone, mais bien quand il débarquera au PSG. En effet, le club catalan a dû se résigner à laisser partir l’Argentin, ne pouvant pas assumer financièrement son nouveau contrat. Par conséquent, le club de la capitale, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi en tête, a sauté sur l’occasion pour récupérer Messi, qui est actuellement libre. D’ici peu, l’officialisation devrait tomber et en attendant, La Pulga préparerait déjà son arrivée dans la capitale.

Où habiter à Paris ?