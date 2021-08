Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que va faire Kylian Mbappé si Lionel Messi signe à Paris ?

Publié le 8 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Assuré de ne pas porter les couleurs du FC Barcelone cette saison, Lionel Messi devrait s'engager en faveur du PSG. De son côté, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le club de la capitale. Toutefois, il vient de recevoir une offre alléchante de la part de Leonardo. Sachant qu'il veut être convaincu par le projet parisien pour rester, Kylian Mbappé acceptera-t-il de rempiler grâce à l'arrivée de Lionel Messi ? C'est notre sondage du jour !

L'annonce du FC Barcelone a fait l'effet d'une bombe ce jeudi soir : Lionel Messi ne prolongera pas avec le FC Barcelone. Alerté par la situation de La Pulga , Leonardo s'est mis immédiatement au travail pour boucler le coup du siècle à 0€. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG n'a pas perdu de temps sur ce dossier, puisqu'il a déjà formulé une offre à Lionel Messi. En effet, Leonardo a proposé un contrat de 25M€ net annuels à La Pulga pour la convaincre de signer au PSG, soit le bail qu'il aurait paraphé s'il avait prolongé avec le FC Barcelone.

Lionel Messi, la clé pour convaincre Kylian Mbappé de rester ?

En parallèle, le PSG s'active également pour Kylian Mbappé. Alors que la prolongation de son numéro 7 est sa priorité, Leonardo lui a également soumis une offre de contrat. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le dirigeant du PSG s'est rapproché au maximum du nouveau salaire de Neymar, qui avoisine les 30M€ net annuels. Toutefois, l'argent n'est pas l'argument le plus important pour Kylian Mbappé, mais plutôt l'aspect sportif. Et alors que le PSG a déjà enregistré les signatures de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, Kylian Mbappé pliera-t-il avec une arrivée de Lionel Messi ?



Plus précisément, la signature de Lionel Messi convaincra-t-elle Kylian Mbappé de parapher un nouveau contrat avec le PSG ? A vos votes !