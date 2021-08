Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Messi et le PSG, le dernier obstacle est levé !

Publié le 8 août 2021 à 15h10 par T.M.

Ces dernières heures, Lionel Messi se rapprochait du PSG. Il restait toutefois encore à trouver un accord entre les deux parties. Cela serait désormais chose faite.

Ce dimanche, Lionel Messi a clos le chapitre FC Barcelone. Apparu en conférence de presse avec les larmes aux yeux, l’Argentin a fait ses adieux. Après avoir passé 21 ans au sein du club catalan, La Pulga va désormais passer à autre chose et son avenir s’inscrit vraisemblablement du côté du PSG. D’ailleurs, dès ce dimanche soir, Messi doit s’envoler pour Paris afin de passer sa visite médicale. La signature de son contrat, qui est de 2 ans + 1 saison en option avec un salaire annuel de 25M€ comme le10sport.com vous l’a révélé, est donc imminente. Et désormais, il n’existerait plus aucun obstacle à cela.

Un accord de principe trouvé !