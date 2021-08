Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce de Lionel Messi sur son avenir !

Publié le 8 août 2021 à 13h15 par La rédaction

Après l'échec du FC Barcelone dans la prolongation de Lionel Messi, l'Argentin devrait s'engager en faveur du PSG. À 34 ans, la Pulga a évoqué la fin de sa carrière lors de ses adieux au Barça.

L'aventure entre le FC Barcelone et Lionel Messi est bel et bien terminée. Le génie argentin ne prolongera pas avec le Barça. Joan Laporta était impuissant face aux exigences économiques imposées par la Liga et n'a pas pu homologuer le contrat de l'Argentin. De ce fait, Messi pourrait prendre la direction du PSG, où il est annoncé avec insistance. En attendant, Lionel Messi a fait ses adieux au Barça lors d'une conférence de presse organisée ce dimanche.

« Je ne sais pas combien de temps il me reste »