Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée au PSG ? La réponse de Lionel Messi !

Publié le 8 août 2021 à 12h45 par T.M.

Ce dimanche, tous les yeux étaient rivés au Camp Nou pour la conférence de presse de Lionel Messi. Et forcément, il a été question du PSG.

Ça y est, la page se tourne. Après avoir passé 21 ans au FC Barcelone, Lionel Messi a fait ses adieux au club catalan. Comme l’avait annoncé le Barça, une prolongation de l’Argentin était impossible pour des raisons financières. Il a donc fallu se résoudre à cette terrible nouvelle. Et ce dimanche, Lionel Messi s’est présenté en conférence de presse pour faire ses adieux au FC Barcelone. Mais bien évidemment, il a également été question de son avenir. Et alors que La Pulga est annoncée avec insistance au PSG, rien n’est encore fait selon ses dires.

« Le PSG ? C’est une possibilité »