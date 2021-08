Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les adieux déchirants de Lionel Messi !

Publié le 8 août 2021 à 12h30 par T.M.

Cela a été acté par le FC Barcelone jeudi soir dans un communiqué retentissant : Lionel Messi ne prolongera pas. Alors que Joan Laporta s’est expliqué devant la presse vendredi à ce sujet, on attendait les premiers mots de l’Argentin. Ils sont arrivés ce dimanche.

Après avoir réclamé à quitter le FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi va cette fois bel et bien faire ses valises. Mais au contraire d’il y a un an, l’Argentin n’avait cette fois pas forcément envie de s’en aller. En effet, suite à l’élection de Joan Laporta au poste de président du Barça, les cartes avaient été redistribuées pour l’avenir de La Pulga. Et bien que le club catalan n’avait pas réussi à prolonger Messi avant le 1er juillet, laissant alors le sextuple Ballon d’Or libre à partir de cette date, un accord semblait bien engagé. Joan Laporta l’a d’ailleurs bien expliqué, Lionel Messi était d’accord pour signer ce nouveau contrat avec son club formateur. Seul problème : les finances catastrophiques du FC Barcelone et les règlements de la Liga. Malgré l’accord entre le Barcelonais et sa direction, une prolongation était impossible à réaliser. Un terrible coup de tonnerre pour Lionel Messi et la planète football. Ainsi, jeudi soir, dans un communiqué, le troisième du dernier championnat espagnol a confirmé que sa star ne prolongerait pas.

« C’est quelque chose d’impressionnant pour moi »