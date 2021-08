Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le scénario était écrit depuis longtemps pour Lionel Messi !

Publié le 8 août 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que l’annonce de son départ du FC Barcelone a fait l’effet d’une bombe ce jeudi, ce retournement de situation dans le feuilleton Lionel Messi était déjà anticipé par certains bien auparavant.

Le PSG est en peut-être en passe de frapper un coup historique sur le marché des transferts. Et pour cause, tandis que le FC Barcelone s’est montré incapable de prolonger Lionel Messi en raison de ses soucis financiers et que son départ a été officialisé ce jeudi, le club parisien a décidé de passer à l’action afin d’enrôler le sextuple lauréat du Ballon d’Or. En fait, selon bon nombre de sources, Paris travaillait sur le dossier depuis maintenant plusieurs mois et était pleinement opérationnel pour s’activer et lancer une offensive si l’occasion se présentait. Ainsi, lorsque le Barça a officialisé son départ, le PSG était prêt. Il semble même maintenant toucher au but dans la mesure où il est maintenant avancé que Lionel Messi pourrait bientôt s’engager avec les vice-champions de France en paraphant un contrat de deux ans, soit jusqu’en 2023, assorti d’une année supplémentaire optionnelle.

Le 15 juillet dernier, certains savaient qu’un retournement de situation était possible !