Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La venue de Lionel Messi validée… par le gouvernement !

Publié le 8 août 2021 à 10h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi pourrait rejoindre le PSG dans les prochaines heures, cette possible venue de l’Argentin serait validée au sein du gouvernement.

Une fois que son départ du FC Barcelone a été annoncé ce jeudi, toute la question était de savoir où Lionel Messi finirait par rebondir cet été. Mais la réponse à cette interrogation semble déjà être connue dans la mesure où c’est maintenant le PSG qui est le grandissime favori pour l’accueillir. Ainsi, un contrat de deux ans assorti d’une année supplémentaire en option est évoquée pour le légendaire numéro 10 du FC Barcelone qui pourrait hériter du numéro 19 dans la capitale française.

Le gouvernement voit d’un bon oeil une arrivée de Lionel Messi