Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dessous de l’incroyable coup avec Lionel Messi…

Publié le 8 août 2021 à 9h45 par T.M. mis à jour le 8 août 2021 à 9h47

Alors que Lionel Messi devrait donc devenir prochainement un joueur du PSG, cela semblait inimaginable il y a quelques semaines encore. Et même au sein du club de la capitale, on n’y a pas forcément cru…

Cela va certainement être le plus gros coup de l’histoire du football. Alors que le PSG avait déjà frappé très fort avec les arrivées successives de Neymar et Kylian Mbappé à l’été 2017, cette fois, c’est encore supérieur puisque c’est ni plus ni moins que Lionel Messi qui devrait débarquer dans la capitale français. En effet, laissé libre par le FC Barcelone, au grand dam de Joan Laporta, l’Argentin peut s’engager avec le club de son choix. Et depuis plusieurs heures, cela négocie en coulisse avec le PSG et d’ici peu, l’officialisation devrait tomber, faisant ainsi que Messi un joueur parisien.

Le PSG, premier surpris !