Mercato - PSG : Danilo, Herrera… Au PSG, on ouvre déjà les bras à Messi !

Publié le 8 août 2021 à 8h45 par T.M.

Depuis plusieurs heures, Lionel Messi est sur toutes les bouches du côté de Paris. Forcément, en marge de la rencontre entre le PSG et Troyes ce samedi, les joueurs parisiens n’ont pas échappé aux questions sur l’Argentin.

D’ici quelques heures, Lionel Messi pourrait bien être un joueur du PSG. Cela est désormais acté, le FC Barcelone ne prolongera pas l’Argentin pour des raisons économiques. Libre, la Pulga se cherche par conséquent un nouveau club et cela pourrait être celui de Neymar et compagnie. D’heure en heure, l’arrivée de Messi au PSG se précise et aujourd’hui, il ne resterait plus que certains détails à régler pour officialiser l’opération. Après cela, le sextuple Ballon d’Or intégrera alors l’effectif de Mauricio Pochettino, où il est déjà au coeur de toutes les discussions.

« Le meilleur joueur contre lequel j’ai joué dans ma vie »