Mercato - PSG : Lionel Messi est déjà interpellé pour son avenir !

Publié le 8 août 2021 à 3h30 par T.M.

D’ici peu, Lionel Messi devrait entamer un nouveau chapitre de sa carrière au PSG. Et à l’aube de cette nouvelle aventure, l’Argentin a déjà des messages pour son avenir.

Après avoir frappé très fort en 2017 avec les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé, le PSG pourrait mettre cette fois la barre encore plus haute. En effet, profitant des malheurs du FC Barcelone, le club de la capitale serait en passe de récupérer Lionel Messi, actuellement libre de tout contrat. Alors que l’officialisation pourrait intervenir dans les prochains jours, la Pulga pourrait parapher un contrat de 2 ans, avec une année supplémentaire en option. Et après ?

« Nous verrons plus tard ce qu’il va se passer »