Mercato - PSG : Un incroyable retournement de situation encore possible pour Messi ?

Publié le 7 août 2021 à 20h45 par La rédaction

Si tous les feux semblent au vert pour la venue de Lionel Messi au PSG, est-il possible de voir l'Argentin planter Paris et annoncer autre chose ce dimanche, lors de sa conférence de presse ?

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi ne signera pas un nouveau contrat avec le FC Barcelone. Comme l'a annoncé le club catalan ce jeudi soir, il lui est impossible de prolonger Lionel Messi tout en respectant les restrictions financières imposées par la Liga. Alors que le Barça est désormais hors jeu pour La Pulga , le PSG a lancé les hostilités pour le recruter cet été. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a déjà formulé une offre de contrat de 25M€ net annuels à Lionel Messi. Alors que La Pulga va tenir une conférence de presse ce dimanche midi à Barcelone, faut-il s'attendre à un énorme rebondissement sur ce dossier ?

Aucune surprise ce dimanche pour Lionel Messi ?

A priori, la réponse est non. En effet, il est très peu probable que Lionel Messi reste finalement au FC Barcelone. Le Barça n'a pas l'argent pour le signer et a déjà communiqué sur son départ. Et ce n'est en aucun cas une stratégie pour mettre la pression sur la Liga. Ce dimanche, Lionel Messi va annoncer qu'il quitte l'écurie blaugrana, et très certainement qu'il va signer en faveur du PSG.