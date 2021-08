Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a absolument tout tenté pour Messi…

Publié le 7 août 2021 à 19h45 par La rédaction

Soucieux de rejouer avec son grand ami Lionel Messi, Neymar a tout tenté pour le convaincre de venir à Paris. Et ce n'est pas terminé…

Avec Mbappé, Neymar et Di Maria dans son effectif, le PSG cherchait à frapper encore plus fort. Les dirigeants parisiens préparaient un énorme coup : il s’appelle Lionel Messi. Libre de tout contrat depuis le 30 juin, Paris a tout fait pour convaincre l’Argentin de s’offrir une dernière aventure en Europe. En plus de Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, les joueurs du PSG ont également fait leur maximum pour attirer le sextuple ballon d’or.

Une photo sur les réseaux sociaux loin d’être anodine

Neymar est très proche de Lionel Messi depuis le passage du Brésilien au FC Barcelone. Ils sont restés très amis et le numéro 10 du PSG, depuis son arrivée dans la capitale, ne cesse de faire des pieds et des mains pour attirer l’Argentin en France. Jusqu’à présent sans succès malgré les nombreux échanges entre les deux joueurs. Neymar a retenté sa chance cet été et la photo postée sur les réseaux sociaux par Angel Di Maria montrant Messi au coté de 4 joueurs parisiens dont la star brésilienne n’était pas anodine. Si tout semblait cuit, puisque Messi était tout proche de prolonger au Barça, le dossier est relancé en Espagne depuis que plusieurs indiquent qu'il y a une impasse entre le joueur et les Catalans. A l'affût, Paris pourrait en profiter. Et le travail de sape de Neymar pourrait enfin payer !